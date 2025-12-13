Tiquinho Soares, do Botafogo, é alvo do Santos e do Fluminense para 2025 - Vítor Silva / Botafogo
Tiquinho Soares, do Botafogo, é alvo do Santos e do Fluminense para 2025
Vítor Silva / Botafogo
Publicado 13/12/2025 13:27
Rio- Tiquinho Soares está em conversas com o Botafogo sobre a possibilidade de retornar para a temporada de 2026. Com uma situação considerada ‘difícil’, a permanência no Santos do atacante ainda é incerta. As informações são do ‘Ge’.
O desejo de voltar ao Glorioso parte do próprio jogador, que está disposto a aceitar salários reduzidos – atualmente na casa de R$ 1,5 milhão – para jogar novamente no time carioca.
O Santos aceitaria pagar parte dos vencimentos em um empréstimo eventual. Atualmente para a posição, o Botafogo tem Arthur Cabral, Chris Ramos e Kadir.
A diretoria não está atrás de um centroavante, mas observa com cautela o mercado e entende a necessidade de um jogador mais móvel, como o Tiquinho em 2023.
No Botafogo, Tiquinho atuou em 120 partidas, deixando 44 gols e 17 assistências. Além disso, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão 2024.
