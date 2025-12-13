Lucho Acosta em treino do FluminenseRener Pinheiro / Fluminense
Destaque do Fluminense, Acosta afirma que Tricolor o deixou triste em 2023: 'Sou torcedor do Boca'
Apoiador, de 31 anos, chegou ao clube carioca nesta temporada
Galvão Bueno ironiza desempenho de atacante do Fluminense: 'A bola dá uma surra nele'
Jogador, de 34 anos, não marca há mais de quatro meses
Soteldo vira dúvida no Fluminense para jogo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil
Jogador venezuelano sentiu dores no quadril esquerdo
Fluminense precisará de feito inédito contra o Vasco na Copa do Brasil
Após perder jogo de ida, Tricolor terá de mudar retrospecto negativo contra rival
Fluminense falha no fim e vê roteiro se repetir na Copa do Brasil
Tricolor também deixou empate escapar nos acréscimos contra o Bahia, nas quartas de final
Zubeldía analisa derrota do Fluminense para o Vasco e vê partida parelha
Tricolor perdeu para o Cruz-Maltino e ficou em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil
