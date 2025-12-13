Lucho Acosta em treino do FluminenseRener Pinheiro / Fluminense

Rio - Um dos destaques do Fluminense na atual temporada, Lucho Acosta, de 31 anos, viveu um momento de tristeza no dia 4 de novembro de 2023. Torcedor do Boca, o argentino afirmou que o título da Libertadores conquistado pelo Tricolor o marcou. Agora ele espera viver momentos felizes como profissional do clube carioca.
"Sou um torcedor do Boca e em 2023 eu sofri com o Fluminense. Porém, agora estou deste lado e espero ter muitas alegrias aqui", disse em entrevista à "TNT Sports".
Ao aborda os motivos que o fizeram deixar o futebol dos Estados Unidos, onde era um jogador consagrado para vir para o Fluminense, Acosta citou a boa campanha tricolor no Mundial de Clubes.
"A participação na Libertadores e também a disputa do Mundial de Clubes, claro, tudo isso foi uma grande motivação para que eu aceitasse o desafio de jogar no Fluminense", contou.