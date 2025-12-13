Vanderlei Luxemburgo falando sobre o Neymar - Reprodução / Band e Raul Baretta / Santos

Publicado 13/12/2025 10:30

Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador da seleção brasileira, defendeu a convocação de Neymar para a disputa da Copa do Mundo 2026. Para ele, o o italiano Carlo Ancelotti levará o craque do Santos para o Mundial do ano que vem.

"Tenho quase 100% de certeza que ele (Ancelotti) vai convocar o Neymar. Porque ele sabe que precisa da inteligência e da qualidade do Neymar. O Neymar está na minha seleção. Ou para jogar ou para ficar no banco. Ele é um cara que vai fazer aquilo que ele fez no último jogo (contra a Croácia, na Copa de 2022). Ele vai botar a bola para dentro se chegar nele. Você tem dúvida que ele pode dar uma Copa do Mundo para o Brasil? Você acha que a genialidade dele não pode dar uma Copa do Mundo para o Brasil? Isso você não pode abrir mão, cara", disse Luxemburgo em entrevista à Globo.



A última partida de Neymar com a camisa da seleção foi em 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Desde então, ele convive com inúmeras lesões e ainda não conseguiu ter grandes sequências de jogos por clubes.



"Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, converso com o Neymar e coloco ele naquela posição por dentro, como o Mbappé foi colocado pelo Ancelotti (no Real Madrid), com o Vini pelo lado e o Rodrygo pelo outro. Eu colocaria o Neymar solto, na frente, como ele jogou no Barcelona", disse Luxemburgo, antes de voltar a elogiar o camisa 10 do Santos. "O Neymar é um jogador diferente, e um jogador diferente ninguém pode tirar. Eu acho que o Neymar, com 40%, 50% da capacidade dele, é muito melhor do que os jogadores que nós estamos olhando na seleção brasileira. E que estão na plenitude", explicou Luxemburgo.



Segundo a Fifa, Neymar é o maior artilheiro da seleção, com 79 gols. Na visão de Luxemburgo, esses números justificam a presença do craque do Santos na Copa do ano que vem.



"Não tenho nada contra o Vini Júnior, mas quantos gols o Vini Júnior fez na seleção brasileira? (São oito gols em 45 jogos) E o Neymar? A gente vai jogar oito jogos, cara. Oito jogos!", comparou Luxemburgo, que comandou o Real entre 2004 e 2005.