Zubeldía e Diniz são os técnicos de Fluminense e Vasco, respectivamente - Fotos: Lucas Merçon/Fluminense e Matheus Lima/Vasco

Publicado 13/12/2025 08:20

Rio - Em busca da vaga na final da Copa do Brasil, Fluminense Vasco voltarão a medir forças. De um lado está o argentino Luis Zubeldía, que tenta fazer com que um técnico estrangeiro volte a conquistar a competição. Do outro, Fernando Diniz, que mira ir à decisão após bater na trave em outras edições.

Zubeldía

O último treinador estrangeiro a conquistar a Copa do Brasil - e até o momento o único - foi o português Abel Ferreira, do Palmeiras. Na edição de 2020, o Alviverde venceu os dois jogos contra o Grêmio de Renato Gaúcho e sagrou-se campeão.

A Copa do Brasil de 2021, por sua vez, contou com dois times comandados por brasileiros: Cuca, pelo lado do Atlético-MG; e Alberto Valentim, pelo Athletico-PR. Naquela edição, o Galo levou a melhor e ficou com o troféu.

Já as finais seguintes contaram um estrangeiro, mas eles ficaram com o vice. Na decisão de 2022, o Corinthians do português Vítor Pereira foi derrotado nos pênaltis para o Flamengo de Dorival Júnior.

Já em 2023, o Rubro-Negro, que era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli naquele momento, foi superado pelo São Paulo de Dorival.

Em 2024, o Fla retornou à final com o técnico Filipe Luís e foi campeão sobre o Atlético-MG do argentino Gabriel Milito.

Outro treinador estrangeiro na Copa do Brasil de 2025 é Leonardo Jardim. O português comanda o Cruzeiro, que está na outra semifinal. A Raposa perdeu o jogo de ida por 1 a 0 para o Corinthians de Dorival Júnior.

Diniz

O atual técnico do Vasco já passou perto de ir à final da Copa do Brasil. A primeira foi na edição de 2020, quando ainda comandava o São Paulo.

Naquele ano, o Tricolor Paulista teve pela frente o Grêmio na semifinal. O Imortal levou a melhor no jogo de ida, ao vencer por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre.

Na volta, o empate sem gols no Morumbi selou a eliminação do São Paulo e a classificação dos gaúchos. Na final, porém, o Grêmio não foi páreo para o Palmeiras e ficou com o vice.

Fernando Diniz também parou na semifinal da Copa do Brasil de 2022. Naquela época, ele era o técnico do Fluminense, que cresceu de produção na temporada sob seu comando.

O Tricolor mediu forças com o Corinthians na fase semifinal. Na partida de ida, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, no Maracanã. Já na volta, o Flu perdeu por 3 a 0 na Neo Química Arena e foi eliminado.

O Corinthians mediu forças com o Flamengo na grande decisão, mas foi superado nos pênaltis e ficou com o vice da Copa do Brasil de 2022.

Agenda

Fluminense e Vasco vão medir forças neste domingo (14), a partir das 20h30, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.

Na ida, o Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas o Cruz-Maltino buscou a virada na etapa complementar e venceu por 2 a 1 . Portanto, o time de Diniz jogará por um empate para avançar à decisão.

Já a equipe de Zubeldía precisa de uma vitória por um gol de diferença para forçar os pênaltis - dois ou mais garante o Flu na final.