Thiago Silva nos tempos do PSGDivulgação/PSG

Publicado 13/12/2025 20:50

Rio - A dupla formada entre Neymar e Mbappé conquistou títulos importantes no PSG, mas a sensação que ficou em Paris é que em algum momento a sintonia entre os dois acabou saindo dos trilhos. Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, atuou algumas temporadas ao lado da dupla, e depois da sua saída, a relação entre os dois ruiu.

"A história de Neymar e Mbappé foi linda, mas o relacionamento deles se deteriorou. Foi decepcionante. Não entendi porque se afastaram, eu não estava mais lá e não sei quem causou o término, mas isso me entristeceu", disse em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

O PSG contratou os dois jogadores em agosto de 2017. O brasileiro foi contratado pelo valor recorde de 222 milhões de euros, enquanto o francês foi emprestado de início e comprado em definitivo um ano depois, por 180 milhões de euros. Thiago Silva relembrou um episódio no qual o francês pediu para jogar no Paris, após um jogo contra o Monaco, clube que o revelou.

"Ao final da partida, Mbappé se aproximou de mim e disse: 'Mesmo que Neymar assine, eu também quero vir e fazer parte deste time. Se você pudesse falar com o presidente", contou o veterano.

Thiago Silva se transferiu antes da briga entre os dois, em 2020. Neymar deixou o Paris em 2023, rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, enquanto Mbappé saiu um ano depois, para o Real Madrid.