Chelsea derrotou o Everton por 2 a 0 - Divulgação / Chelsea

Chelsea derrotou o Everton por 2 a 0Divulgação / Chelsea

Publicado 13/12/2025 14:48

Inglaterra - O Chelsea encerrou neste sábado uma sequência de quatro partidas sem vencer. Com João Pedro titular e Estêvão acionado somente nos dez minutos finais do jogo, a equipe do técnico Enzo Maresca foi mais eficiente que o Everton, em Stamford Bridge, e venceu por 2 a 0 na abertura da 16ª rodada da Premier League.

Com o resultado, o conjunto londrino se recupera na competição - vinha de dois empates e uma derrota, além de um revés na Champions League - e chega a 28 pontos na tabela, alcançando provisoriamente a quarta posição, cinco pontos atrás do líder Arsenal. Já o Everton permanece com 24.

Apesar das críticas que recebeu por não ter utilizado Estêvão na derrota para a Atalanta, no meio da semana, pela Champions League, Enzo Maresca novamente deixou o jovem brasileiro no banco de reservas e escalou o Chelsea com Pedro Neto e Garnacho nas pontas e João Pedro centralizado no ataque.

Mesmo com amplo controle do jogo, o time da casa não conseguia se aproximar da meta defendida por Pickford. Na primeira chegada perigosa, aos 20 minutos, Gusto deixou Palmer frente a frente com o goleiro e o camisa 10 abriu o placar. O Everton avançou e criou boas chances para empatar, mas Gusto novamente fez a diferença, após contragolpe, e ampliou aos 45, após cruzamento rasteiro de Pedro Neto.



O time da casa voltou mais tranquilo para a etapa complementar e continuou pressionando os comandados de David Moyes em busca do terceiro gol. O Chelsea reduziu o ritmo após a substituição de Palmer por Andrey Santos. Aos 36 minutos, Estêvão substituiu João Pedro a fim de dar mais velocidade ao ataque do time da casa, mas foi o Everton que quase diminuiu - Ndiaye acertou a trave de Sánchez nos minutos finais.