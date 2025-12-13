Neymar deve renovação com o Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 13/12/2025 19:11

Rio - A decisão de Neymar de viajar para Miami, realizar a operação no menisco o joelho esquerdo, e somente depois discutir a renovação com o Santos surpreendeu o clube paulista. De acordo com informações do portal "UOL", o Peixe esperava definir a situação nesta semana.

Agora, o Santos irá esperar todo o processo, que irá ser concluído antes do Natal. Apesar da situação, a mudança de planos não frustrou o Peixe. Neymar Pai indicou que não há necessidade de pressa e o clube paulista acabou concordando. O acordo está avançado para uma renovação até o meio de 2026.

Internamente, o clube paulista acredita que essa 'demora' é natural e é o 'modus operandi' de Neymar e Neymar Pai, para não desvalorizar o jogador e não parecer que o Peixe é a única opção.

Neymar, de 33 anos, foi peça importante na reta final do Brasileiro, quando o Santos conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. No total, no ano, ele entro em campo em 28 partidas, anotou 11 gols e deu quatro assistências.