Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Milva Ortellado é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2025 18:40

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, está solteira, apesar disso, ela tem seguido alguns critérios para avaliar possíveis relacionamentos futuros. A beldade também opinou sobre como as mulheres devem agir com seus pretendentes.

fotogaleria

"Procuro não criar expectativas porque, mais tarde, quando idealizamos a pessoa, acabamos por nos desiludir com algo que idealizamos, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, a realidade é diferente", disse em entrevista ao site "Popular".

Bastante conhecida no Paraguai, Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy). A beldade afirmou que é impossível conhecer uma pessoa por inteiro.

“Alguns me dizem que fizemos escolhas ruins, mas não se trata disso. Você nunca conhecerá verdadeiramente as pessoas, pois às vezes elas não mostram seu verdadeiro eu", concluiu.