Rio- O atacante Kylian Mbappé voltou a treinar com o elenco do Real Madrid neste sábado (13) e está à disposição para a partida contra o Alavés, que será domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga. No último duelo, contra o Manchester City, o jogador ficou no banco de reservas devido a uma fratura no dedo anelar da mão esquerda.
Apesar do retorno de Mbappé, o principal nome do setor ofensivo e artilheiro do time espanhol, Xabi Alonso terá uma série de desfalques. Nove jogadores estão fora no total, sendo eles: Carvajal, Alexander-Arnold, Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Fran García, Carreras e Endrick. Os três últimos cumprem suspensão após expulsões polêmicas no duelo contra o Celta de Vigo.
Thiago Pitarch, Valdepeñas, Cestero e Joan Martínez estiveram presente no treino, e são opção para estarem na lista dos relacionados para o jogo contra o Alavés.
