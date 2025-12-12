Rio- Em uma coletiva feita pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, nesta sexta-feira (12), Abel Braga foi confirmado como diretor técnico do clube gaúcho para 2026. Aos 73 anos, ele dirigiu a equipe nas últimas duas rodadas do Brasileiro, mas deixou claro que havia se aposentado da função de técnico e não seguiria na função na próxima temporada.
"Isso é fruto do entendimento do clube e do desejo do Abel também. É um contrato de um ano como diretor técnico. O Abel não parou da trabalhar desde domingo. Tem trabalhado diariamente conosco na busca de um treinador", afirmou o presidente.
Nas primeiras semanas de janeiro, a preparação para próxima temporada começa a todo favor. O Campeonato Estadual terá início já nos dias 10 e 11. No dia 28, será a vez do Brasileirão. A situação de urgência foi reforçada pelo dirigente.
“Isso tem sido importante nesse momento de reorganização. No momento, o Abel não está respondendo à imprensa porque está focado na busca do treinador. Isso deve ser acelerado ainda mais agora”, finalizou.
