Incêndio destruiu setor da arquibancada e parte do gramadoReprodução / X

Adolescentes incendiaram o estádio do clube Haka Valkeakoski, da Finlândia, após o rebaixamento do time para a segunda divisão do campeonato nacional. De acordo com a polícia, um dos três suspeitos admitiu ter colocado fogo em um objeto que desencadeou as chamas em um setor da arquibancada, na cidade de Valkeakoski, a cerca de 150km da capital Helsinque.

Segundo o jornal "Yle", uma parte do gramado também sofreu danos significativos. "O incidente gerou discussões acaloradas nas redes sociais e fortes emoções entre os moradores da cidade", disse a inspetora Maijastiina Tammisto.

O caso está sendo investigado como incêndio criminoso, mas conforme a imprensa local, é improvável que resulte em qualquer processo, já que os três suspeitos têm menos de 15 anos e não podem ser responsabilizados criminalmente, segundo a lei finlandesa.

O Haka Valkeakoski foi rebaixado em outubro, e o incidente aconteceu no último domingo (7). Em nota, o clube afirmou que devido aos resultados esportivos do ano, enfrenta uma situação financeira desafiadora e por causa disso, lançou uma campanha de arrecadação para apoio na reconstrução do estádio, chamado de Tehtaan Kenttä.

"O incêndio é algo realmente trágico. Todos nós, desde os jogadores até os torcedores, estamos extremamente chocados. Um acontecimento inesperado e incontrolável afeta muitas pessoas e abala a sensação de segurança", afirmou Marko Laaksonen, presidente do conselho do time. Ele destacou que as chamas não deixaram feridos.