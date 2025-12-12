Grosjean voltou a pilotar um carro de Fórmula 1 cinco anos após o grave acidente no GP do Bahrein - Divulgação/Fórmula 1

12/12/2025

Dirigentes da Fórmula 1 visitaram recentemente Barranquilla, na Colômbia, com o objetivo de criar um Grande Prêmio na cidade, anunciou o prefeito nesta sexta-feira (12).

Há anos, a principal cidade da costa caribenha colombiana tenta obter a aprovação para sediar uma corrida da principal categoria do automobilismo, que se tornaria a terceira na América Latina, ao lado das de São Paulo e Cidade do México.



O prefeito Alejandro Char confirmou, nesta sexta-feira, que "há 15 dias", representantes da Fórmula 1 viajaram para a cidade porque estão "interessados" em criar o Grande Prêmio.



"Estamos no caminho certo. Encontramos uma maneira" de concretizar o projeto, disse o prefeito ao jornal El Heraldo.



A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda não fez comentários sobre essas declarações e nem sobre a visita.



Barranquilla esteve perto de receber a aprovação para sediar uma corrida em 2022, quando recebeu a visita do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.



