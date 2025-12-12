Artur Jorge deixou o Botafogo para acertar com o Al-Rayyan, do Catar - AFP

Artur Jorge deixou o Botafogo para acertar com o Al-Rayyan, do CatarAFP

Publicado 12/12/2025 17:27

Minas Gerais - Com a incerteza sobre a permanência de Leonardo Jardim no ano que vem, o Cruzeiro avalia opções para um "Plano B" em relação ao comando técnico em 2026. De acordo com informações do "GE", a Raposa avalia a possibilidade de uma proposta por Artur Jorge, ex-Botafogo.





Em algumas entrevista Leonardo Jardim afirmou que irá se reunir com a diretoria do Cruzeiro e fez algumas exigências para seguir, apesar de ter contrato até o fim do ano que vem. As conversas devem acontecer depois do fim da participação do clube mineiro na Copa do Brasil.

Artur Jorge, que trabalho no Al-Rayyan, desde o começo de ano, já disse algumas vezes que "está feliz e motivado para alcançar conquistas e cumprir o acordo firmado no projeto que começou". Ele tem contrato com o time do Catar é até junho de 2027, com um salário aproximado de R$ 2 milhões.

O técnico viveu seu grande momento na carreira no ano passado, quando levou o Botafogo ao título inédito da Libertadores e ajudou o clube a voltar a ser campeão do Brasileiro depois de 29 anos.