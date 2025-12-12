Oscar deve se aposentar do futebol aos 34 anos - Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 12/12/2025 15:32

São Paulo - Por problemas de saúde, Oscar decidiu que irá se aposentar do futebol e rescindirá com o São Paulo. A tendência é que o meia de 34 anos faça o anúncio da aposentadoria nas redes sociais nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo site 'ge' nesta terça-feira (12).

A decisão do meia já chegou ao Tricolor Paulista, que não conta mais com o atleta para a temporada de 2026. Com vínculo até 2027, Oscar busca uma rescisão amigável com o clube.



Em outubro, o jogador passou mal e chegou a desmaiar durante uma série de teste médicos no CT da Barra Funda. Ele foi levado ao hospital, onde os exames apontaram que sofreu uma síncope vasovagal, causa comum de desmaios. O episódio ocorre quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho, resultando na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. A decisão do meia já chegou ao Tricolor Paulista, que não conta mais com o atleta para a temporada de 2026. Com vínculo até 2027, Oscar busca uma rescisão amigável com o clube.Em outubro, o jogador passou mal e chegou a desmaiar durante uma série de teste médicos no CT da Barra Funda. Ele foi levado ao hospital, onde os exames apontaram que sofreu uma síncope vasovagal, causa comum de desmaios. O episódio ocorre quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho, resultando na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.

Ao longo do ano, o meia, que não atua desde o dia 19 de julho, enfrentou uma série de lesões. A mais recente foi na panturrilha esquerda. A expectativa era de que voltasse a campo no clássico com o Corinthians, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. Em 2025, Oscar disputou 21 partidas pelo São Paulo, com dois gols marcados.

Ele chegou ao Tricolor Paulista em janeiro de 2025, após ficar livre no mercado depois de longa passagem pelo futebol chinês, e era visto com grande expectativa pela torcida tricolor. O meia também acumulou passagens por Chelsea e Internacional. Ao longo da carreira, conquistou um Campeonato Inglês, uma Libertadores, uma Liga Europa, um Campeonato Brasileiro, uma Copa da Inglaterra e uma Recopa Sul-Americana.