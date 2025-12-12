Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo, em setembro do ano passadoPablo Porciuncula/ AFP
Internacional faz proposta pela contratação de Tite
Técnico, de 64 anos, não trabalha desde que deixou o Flamengo no ano passado
Zagueiro do Botafogo, David Ricardo entra na mira de clube italiano
Jogador foi um dos destaques do Glorioso na reta final da temporada
Globo anuncia mudanças no 'Esporte Espetacular' para 2026
Programa terá novidades a partir de janeiro; confira
Após polêmica, Salah será relacionado no Liverpool para encarar o Brighton
Atacante estará à disposição para entrar em campo neste sábado (13), em Anfield
Marquinhos pode desfalcar o PSG na final da Copa Intercontinental
Time francês enfrentará Flamengo ou Pyramids (Egito) na decisão do torneio internacional
Em parceria com grife, Botafogo comete gafe e lança camisa com erro ortográfico
Apesar do problema, as peças foram esgotadas rapidamente
Vasco anuncia renovação de Rayan até dezembro de 2028
Atacante é um dos protagonistas do time comandado por Fernando Diniz
