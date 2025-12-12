Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo, em setembro do ano passado - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo, em setembro do ano passadoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 12/12/2025 15:02

Rio - Em busca de um técnico para comandar a equipe em 2026, o Internacional fez uma proposta por Tite, de 64 anos. O treinador considerou os valores oferecidos pelo Colorado nos padrões esperados e ficou de dar uma resposta em breve ao clube. As informações são do jornalista Paulo Vinicius Coelho.

O contato do Internacional com Tite ocorreu por intermédio de Abel Braga, que dirigiu o Colorado nas últimas duas partidas do Brasileiro, e agora assumirá a função de diretor técnico no ano que vem.

O treinador está sem trabalhar desde que deixou o Flamengo em setembro de 2024. Ao longo do ano, ele recebeu algumas propostas, mas recusou porque fez uma pausa devido questões de saúde mental.

Em novembro deste ano, Tite comunicou que estava pronto para voltar a trabalhar. Ele prioriza propostas do futebol europeu, porém, poderá aceitar dirigir equipes do futebol brasileiro.

Tite conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no ano passado. Sua principal passagem por clubes foi no Corinthians, quando conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores, de 2012, além do Campeonato Brasileiro no ano anterior. O técnico dirigiu a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica e em 2022 para a Croácia, ambas as vezes nas quartas de final.

Pelo Internacional, Tite teve uma passagem como treinador entre 2008 e 2009. Ele conquistou uma Copa Sul-Americana, em 2008, uma Copa Suruga (2009) e também o Campeonato Gaúcho de 2009.