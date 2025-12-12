Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo, em setembro do ano passadoPablo Porciuncula/ AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em busca de um técnico para comandar a equipe em 2026, o Internacional fez uma proposta por Tite, de 64 anos. O treinador considerou os valores oferecidos pelo Colorado nos padrões esperados e ficou de dar uma resposta em breve ao clube. As informações são do jornalista Paulo Vinicius Coelho.
LEIA MAIS: Real Madrid e Chelsea têm interesse na contratação de brasileiro
O contato do Internacional com Tite ocorreu por intermédio de Abel Braga, que dirigiu o Colorado nas últimas duas partidas do Brasileiro, e agora assumirá a função de diretor técnico no ano que vem.
LEIA MAIS: Abel Braga é confirmado como diretor técnico do Inter
O treinador está sem trabalhar desde que deixou o Flamengo em setembro de 2024. Ao longo do ano, ele recebeu algumas propostas, mas recusou porque fez uma pausa devido questões de saúde mental.
LEIA MAIS: Clubes pedem à CBF para suspender novos gramados sintéticos até 2026
Em novembro deste ano, Tite comunicou que estava pronto para voltar a trabalhar. Ele prioriza propostas do futebol europeu, porém, poderá aceitar dirigir equipes do futebol brasileiro.
Tite conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no ano passado. Sua principal passagem por clubes foi no Corinthians, quando conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores, de 2012, além do Campeonato Brasileiro no ano anterior. O técnico dirigiu a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica e em 2022 para a Croácia, ambas as vezes nas quartas de final.
Pelo Internacional, Tite teve uma passagem como treinador entre 2008 e 2009. Ele conquistou uma Copa Sul-Americana, em 2008, uma Copa Suruga (2009) e também o Campeonato Gaúcho de 2009.
fotogaleria
Tite está sem clube desde que deixou o Flamengo, em setembro do ano passado
Tite. Brasil x Camarões pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Lucas Figueiredo/CBF