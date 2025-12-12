Vini Jr não gostou de ser substituído na vitória do Real Madrid sobre o BarcelonaOscar del Pozo / AFP
Vini Jr balançou a rede pela última vez com a camisa do Real Madrid no dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal. De lá para cá, deu duas assistências na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, da Grécia, no dia 26 de novembro, pela Liga dos Campeões. É o pior momento do atacante brasileiro no clube espanhol desde a temporada 2020/21.
"Uma má fase que Vinicius não conhecia desde o final da temporada 2020/21. E que contrasta com o momento que vivia nesta época na temporada passada, quando era Mbappé que sofria com a falta de gols e Vinicius carregava a equipe com nove gols em sete partidas", recordou o jornal.
Apesar do jejum atual do brasileiro, o veículo de comunicação elogiou a atitude e a persistência do atacante dentro de campo. Na derrota diante do Manchester City, Vini Jr foi o jogador do Real Madrid com mais finalizações (4). Por outro lado, o jornal destacou a falta de pontaria do camisa 7.
"Uma questão mais de pontaria do que de vontade. Porque contra o City, ele finalizou mais do que qualquer um no Real Madrid, com quatro tentativas. Algumas foram claras, como na que chutou de canela aos 80 minutos, depois de escanteio cobrado por (Arda) Güler. Ninguém finalizou mais do que ele contra Celta de Vigo, Athletic Bilbao, Girona, Olympiacos, Rayo Vallecano e Juventus", complementou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.