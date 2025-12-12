Léo Jardim, do Vasco, fez falta em Everaldo, do Fluminense, fora da área - Reprodução

Léo Jardim, do Vasco, fez falta em Everaldo, do Fluminense, fora da áreaReprodução

Publicado 12/12/2025 14:30 | Atualizado 12/12/2025 14:38

Rio - A CBF divulgou nesta sexta-feira (12) o áudio da única polêmica no clássico entre Vasco e Fluminense, nesta quinta (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro tempo do jogo, o goleiro Léo Jardim fez falta no centroavante Everaldo, fora da área, mas recebeu apenas cartão amarelo.

O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Everaldo foi lançado nas costas da defesa do Vasco, aproveitou a falha da zaga vascaína e iria correr na direção da área, quando Léo Jardim saiu do gol. O centroavante tricolor se antecipou, tocou na bola e, depois, sofreu a falta.

"A bola já escapou e tem dois caras na cobertura. Não tinha direção também. Temos o cabeceio para fora da área, ele perde o controle e tem dois zagueiros chegando com a possibilidade de jogar", disse Daniel Nobre Bins, que concordou com a decisão de Raphael Claus.

O Fluminense cobrou um cartão vermelho, mas o goleiro do Vasco recebeu apenas amarelo. Na visão do árbitro Raphael Claus, Everaldo não iria correr em direção ao gol e, por isso, a jogada não se caracterizou para expulsão. Os assistentes de vídeo concordaram com a decisão do árbitro paulista.

"Também entendo como não DOGSO. Pela direção que a bola tomou e por ser um cabeceio com a bola quicando. Ele não conseguiria chutar essa bola de primeira porque o zagueiro chegaria antes", completou o assistente de vídeo.

DOGSO (Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity, em inglês) é um termo de arbitragem no futebol usado quando um jogador comete uma falta que impede uma chance clara e óbvia de gol do adversário. Como o desvio de Everaldo levaria a bola mais para o lado, ele não teria uma chance clara.

O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 e largou na frente na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Cruz-Maltino pode até empatar para ir à final. O Tricolor, por sua vez, precisa vencer por dois gols.