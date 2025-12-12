Léo Jardim, do Vasco, fez falta em Everaldo, do Fluminense, fora da áreaReprodução
CBF divulga áudio do VAR em falta de Léo Jardim em Everaldo: 'Não tinha direção'
Goleiro do Vasco derrubou o centroavante do Fluminense fora da área, mas recebeu apenas cartão amarelo
São Paulo admite uso de canetas emagrecedoras em dois jogadores em 2025
Clube paulista que viveu ano de problemas físicos tem mal-estar em departamento médico
CBF divulga áudio do VAR em falta de Léo Jardim em Everaldo: 'Não tinha direção'
Goleiro do Vasco derrubou o centroavante do Fluminense fora da área, mas recebeu apenas cartão amarelo
Vasco é o único a derrubar o Fluminense de Zubeldía no Maracanã
Vitória vascaína é a segunda em meio a uma sequência impressionante do Tricolor no estádio
Treinador do Liverpool afirma que vai ter conversa decisiva com Salah
Atacante pode se despedir do clube na próxima janela
Torcedores acusam Fifa de traição em preços dos ingressos da Copa de 2026
Entidade não cumpre promessa de colocar bilhetes mais acessíveis e gera revolta
Depois de ajudar Inter contra o rebaixamento, Abel Braga é confirmado como diretor técnico
Presidente Alessandro Barcellos fez o anúncio nesta sexta-feira (12)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.