Presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado de Donald Trump durante sorteio dos grupos da Copa do MundoMandel Ngan / AFP
Torcedores acusam Fifa de traição em preços dos ingressos da Copa de 2026
Entidade não cumpre promessa de colocar bilhetes mais acessíveis e gera revolta
Torcedores acusam Fifa de traição em preços dos ingressos da Copa de 2026
Entidade não cumpre promessa de colocar bilhetes mais acessíveis e gera revolta
Jogos da Copa do Mundo de 2026 contarão com duas pausas para hidratação
Medida vale para todas as partidas do torneio, que acontecerá durante o verão em Canadá, Estados Unidos e México
Brasil conhece locais e horários dos jogos na Copa do Mundo de 2026
Fifa divulgou a tabela completa do torneio internacional neste sábado (6); confira
Atual campeão do mundo, Lionel Scaloni analisa grupo da Argentina na Copa de 2026
Técnico reforçou que 'não há adversários fáceis' no torneio internacional
Ancelotti garante que Neymar disputará a Copa do Mundo 'se merecer e estiver bem'
Técnico do Brasil voltou a comentar possível presença do craque no torneio do ano que vem
Imprensa de Marrocos e da Escócia analisa duelos com o Brasil na Copa de 2026
Portais destacaram a qualidade da seleção brasileira, a mais forte do Grupo C
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.