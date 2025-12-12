Luís Castro foi o escolhido para substituir Mano Menezes no comando do Grêmio - Divulgação / Grêmio

Luís Castro foi o escolhido para substituir Mano Menezes no comando do GrêmioDivulgação / Grêmio

Publicado 12/12/2025 20:12 | Atualizado 12/12/2025 20:45

Porto Alegre - O Grêmio anunciou a contratação do técnico Luís Castro na noite desta sexta-feira (12). O português assinou vínculo por dois anos, com possibilidade de renovar por mais um. Antes, ele já havia trabalhado no futebol brasileiro: comandou o Botafogo , entre 2022 e 2023.

O acordo já estava selado desde a última quinta-feira (11), quando trocaram os documentos para as análises. Agora, o Tricolor Gaúcho oficializou o acerto nas redes sociais.

A comissão do treinador conta com seis pessoas: os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior (Betinho). À exceção desse último - brasileiro - todos são portugueses.

Veja o anúncio oficial do Grêmio



