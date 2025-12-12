Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025 - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 12/12/2025 19:20

Rio - O treinador Carlo Ancelotti, de 66 anos, deverá permanecer no comando da seleção brasileira por mais tempo que apenas até o término da próxima Copa do Mundo. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o italiano irá renovar até 2030.

"Carlo Ancelotti encontrou no Brasil o lugar perfeito para continuar fazendo história no futebol mundial. O atual técnico da seleção pentacampeã mundial assinará em breve um novo contrato que o manterá no comando da equipe até 2030", disse o diário.

O começo de trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira tem sido bem avaliado. Ele tem oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Apesar do pouco tempo, o italiano mudou o astral dos jogadores e também dos dirigentes.

O treinador também se sente bem feliz com a recepção que teve e também está bem à vontade no Brasil. Ancelotti, assim como seu filho, que treina o Botafogo, tem se esforçado para desenvolver cada vez melhor o português.