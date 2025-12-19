Bologna está na final da Supercopa da ItáliaFayez Nureldine / AFP
Bologna supera a Inter de Milão e garante vaga na final da Supercopa da Itália
A equipe levou a melhor nos pênaltis e vai enfrentar o Napoli na decisão
Bologna supera a Inter de Milão e garante vaga na final da Supercopa da Itália
A equipe levou a melhor nos pênaltis e vai enfrentar o Napoli na decisão
Renato Paiva cutuca John Textor: 'As ações do senhor falam por ele'
Treinador foi demitido do Botafogo após a eliminação no Mundial de Clubes
Clube europeu deve fazer nova oferta por Rayan, destaque do Vasco
Recentemente, o atacante renovou com o Cruz-Maltino
Gerente de scouting do Flamengo explica como funciona a busca por reforços
Andrii Fedchenkov responde diretamente a José Boto e é responsável por indicar jogadores
Ferrari anuncia data de lançamento do carro para 2026
O evento terá a presença dos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Botafogo faz nova proposta por Pedro Bicalho e aumenta valores
O Glorioso trata a chegada de um volante como uma das prioridades na janela
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.