Comemoração de Haaland - Darren Staples / AFP

Comemoração de HaalandDarren Staples / AFP

Publicado 20/12/2025 14:39 | Atualizado 20/12/2025 19:32

O Manchester City venceu o West Ham por 3 a 0 no Etihad Stadium, neste sábado (20), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola contou com uma atuação inspirada de Haaland, que anotou dois gols e deu a assistência para Reijnders marcar.

Com o resultado, o Manchester City chegou a assumir a liderança provisória do Campeonato Inglês, mas vai fechar a rodada na segunda colocação. Isso porque o Arsenal foi a campo horas depois, venceu o Everton por 1 a 0 e retomou a ponta da tabela

Os Gunners somam 39 pontos e ocupam a liderança da Premier League. Já o Manchester City tem 37 e fica na segunda posição.



Agenda

Os comandados de Pep Guardiola voltam a campo no próximo sábado (27), para enfrentar o Nottingham Forest, a partir das 9h30 (de Brasília), no City Ground.