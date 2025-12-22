Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado,Reprodução / Instagram

Publicado 22/12/2025 17:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, fez a alegrias dos seus seguidores. A beldade publicou uma foto em que aparece de fio-dental exibindo o seu bumbum. Ela recebeu muitos elogios do seus fãs no perfil oficial no Instagram.

"O melhor corpo do Paraguai", "Você é perfeita", "Parabéns, linda", "Sempre a melhor", foram alguns dos comentários que Flor recebeu dos seus fãs.

Dona de um corpo perfeito, a beldade, que é muito conhecida no seu país, tem mais de 998 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@laflormaldonado).