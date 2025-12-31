Mbappé em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Mbappé sofre entorse no joelho e vira desfalque no Real Madrid
Atacante francês ficará afastado por pelo menos três semanas
Fluminense anuncia renovação de Fábio até o fim de 2027
Antigo vínculo do goleiro terminaria em dezembro deste ano
Cruzeiro recusa nova proposta do Flamengo por Kaio Jorge
Time mineiro faz jogo duro para liberar o atacante, destaque na última temporada
De olho na Copa, Bruno Guimarães celebra 'temporada espetacular' pelo Newcastle
Meio-campista brasileiro é um dos principais jogadores do time inglês
Alvo do Flamengo, Taty Castellanos está próximo de reforçar o West Ham
Atacante argentino tem conversas muito avançadas para atuar no clube inglês
Liverpool empata com o Leeds e interrompe sequência de vitórias no Inglês
Times não conseguiram tirar o zero do placar nesta quinta-feira (1º), em Anfield
Governo do Gabão suspende ídolo do país após eliminação na Copa Africana
Comissão técnica foi demitida após a derrota para Costa do Marfim
