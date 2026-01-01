Aubameyang foi suspenso da seleção do Gabão pelo governo do próprio país - Franck Fife / AFP

Publicado 01/01/2026 17:00

Rio - A eliminação na primeira fase da Copa Africana de Nações gerou uma crise no Gabão. O ministro dos esportes do país, Simplice-Désiré Mamboula, anunciou nesta quinta-feira (1) uma série de medidas, como a demissão da comissão técnica e a suspensão de jogadores, incluindo Pierre-Emerick Aubameyang, um dos principais atletas do país.

O Gabão chegou a abrir 2 a 0, mas perdeu para Costa do Marfim por 3 a 2, nesta última quarta-feira (31), e foi eliminado na fase de grupos da Copa Africana de Nações. A seleção gabonesa terminou a primeira fase com apenas um ponto em três jogos disputados. Pierre-Emerick Aubameyang foi considerado um dos "vilões" do vexame.

"Considerando o desempenho desonroso dos 'Panteras' na Copa Africana de Nações, o governo decidiu dissolver a comissão técnica, suspender a seleção nacional até segunda ordem e excluir os jogadores Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang. É uma parte da identidade nacional que ficou fragilizada", declarou o ministro de esportes do país, Simplice-Désiré Mamboula, em pronunciamento de TV.

Jogador do Olympique de Marselha, da França, e com passagens por clubes como Borussia Dortmund, da Alemanha, Barcelona, da Espanha, e Arsenal e Chelsea, da Inglaterra, Pierre-Emerick Aubameyang rebateu as críticas em publicação na rede social X. O atacante, que sentiu dores na coxa esquerda durante a Copa Africana de Nações, retornou à França antes do terceiro jogo da fase de grupos da competição.

"Acho que os problemas da equipe são mais profundos do que a pessoa insignificante que eu sou", publicou o jogador.