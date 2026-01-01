Nesta temporada, Bruno Guimarães soma seis gols e quatro assistências em 27 jogos pelo Newcastle - Oli Scarff / AFP

Publicado 01/01/2026 19:14

Capitão do Newcastle, Bruno Guimarães comemorou o momento que vive no futebol inglês. O meio-campista é um dos principais jogadores do time e tem tudo para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, entre junho e julho.

"É uma temporada até aqui espetacular para mim em termos individuais. Tenho conseguido manter o espírito coletivo, a entrega em prol do time, mas, neste momento, estou conseguindo acrescentar participações em gols. Não é aquilo que irá nortear o que faço em campo, mas sem dúvida é um acréscimo no meu jogo e uma evolução. É manter essa pegada e fazer com que esses números ajudem a equipe a conquistar os objetivos traçados", iniciou o camisa 39.

"Procuro estar sempre disponível e deixar o meu máximo em cada partida. Esses números são frutos dessa entrega não só no dia a dia, como também nos jogos. Temos um trabalho e uma filosofia de que a equipe está sempre acima de qualquer individualidade e é nisso que temos que focar. Continuarei entregando meu melhor. Os bons números são frutos de entrega e do trabalho coletivo", complementou.

Na atual temporada, Bruno Guimarães soma seis gols e quatro assistências em 27 jogos pelo Newcastle, sendo 25 como titular.