Neymar passou o ano novo com Bruna Biancardi e três dos quatro filhos - Reprodução

Neymar passou o ano novo com Bruna Biancardi e três dos quatro filhosReprodução

Publicado 01/01/2026 11:00

Rio - Os jogadores curtiram muito o Réveillon. Neymar, Vini Jr e outros craques do futebol aproveitaram as festas para curtir ao lado de familiares e amigos. O camisa 10 do Santos, por exemplo, passou a virada do ano ao lado da mulher Bruna Biancardi e três dos quatro filhos.

Um dos principais jogadores do mundo nos últimos anos, Vini Jr fez uma grande festa e curtiu a virada do ano ao lado da namorada Virgínia Fonseca, dos familiares e amigos, como o streammer Casimiro Miguel. Já outros atletas do Real Madrid, como Rodrygo e Endrick, aproveitaram o Réveillon ao lado da família.

Cada um aproveitou da sua maneira. Um dos nomes mais experientes da seleção brasileira, o volante Casemiro passou a virada do ano ao lado da mulher e dos filhos. Em ano de Copa do Mundo, cada atleta curtiu de um jeito, mas todos sonhando, é claro, com o hexacampeonato mundial.