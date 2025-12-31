Neymar em campo pelo Santos - Léo Piva/ Santos FC

Neymar em campo pelo SantosLéo Piva/ Santos FC

Publicado 31/12/2025 18:21

Após uma longa novela, Neymar e Santos acertaram a renovação de contrato até o fim de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal ge nesta quarta-feira, 31 e confirmada pelo Estadão. O objetivo do jogador é recuperar o bom futebol no time paulista e voltar à seleção brasileira para tentar ir à Copa do Mundo de 2026.



O atual contrato do craque se encerra justamente nesta quarta, último dia do ano. O final feliz acontece após uma longa rodada de negociação entre as duas partes. A permanência do camisa 10 concretiza um sonho antigo da diretoria em manter o craque.



A segunda passagem de Neymar pelo Santos começou em janeiro de 2025, após o Al-Hilal, da Arábia Saudita, rescindir o contrato com ele. Inicialmente, o contrato era de seis meses. Em junho, veio mais uma renovação, dessa vez até o fim do ano.



Na reta final do Brasileirão, o jogador foi decisivo para garantir a permanência do clube na elite do futebol brasileiro.