Neymar em campo pelo SantosLéo Piva/ Santos FC
O atual contrato do craque se encerra justamente nesta quarta, último dia do ano. O final feliz acontece após uma longa rodada de negociação entre as duas partes. A permanência do camisa 10 concretiza um sonho antigo da diretoria em manter o craque.
A segunda passagem de Neymar pelo Santos começou em janeiro de 2025, após o Al-Hilal, da Arábia Saudita, rescindir o contrato com ele. Inicialmente, o contrato era de seis meses. Em junho, veio mais uma renovação, dessa vez até o fim do ano.
Neymar chegou ao Peixe em dezembro de 2025 inicialmente assinando acordo por seis meses. No meio do ano, mais uma renovação.
