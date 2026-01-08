Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 09:30

Rio - Dona de um corpo escultural, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo levou seus fãs ao delírio ao publicar mais um ensaio em seu perfil oficial no Instagram. A beldade publicou uma foto em que aparece sensualizando com uma lingerie vermelha.

fotogaleria

"Muito linda", "um encanto de mulher", "Que mulher é incrível", "Parabéns pela sua beleza", "Você é maravilhosa", afirmaram os seus seguidores no Instagram.

Bastante conhecida no Paraguai, Leidy Cardozo tem mais de 294 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).