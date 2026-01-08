Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia sensualiza de lingerie vermelha e recebe elogios de fãs
Leidy Cardozo tem quase 300 mil seguidores no Instagram
Vasco atinge limite de estrangeiros e avalia futuro de jogadores
Nomes como Sforza, Garré e Maxime podem sair nesta janela
Vasco anuncia acordo com meia-atacante Johan Rojas
Jogador chega por empréstimo com opção de compra
Sonho do Fluminense, Hulk é o jogador com mais gols no Brasileirão na década
Tricolor vê atacante como a solução dos problemas para o ataque
Botafogo vence Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha
Alvinegro segue com 100% de aproveitamento na competição de base
Fifa utilizará avatares criados por IA para ajudar em impedimentos na Copa
O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, ao participar da Consumer Electronic Show (CES)
