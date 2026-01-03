João Fonseca em ação diante de Carlos Alcaraz, no Miami Invitational - Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP

João Fonseca em ação diante de Carlos Alcaraz, no Miami InvitationalTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP

Publicado 03/01/2026 13:30

Rio - João Fonseca já conheceu o adversário de sua estreia na temporada 2026. Após o sorteio realizado neste sábado (3), o brasileiro vai enfrentar o americano Reilly Opelka, domingo (4), às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Atual número 24 do ranking mundial, Fonseca encara Opelka, de 28 anos, que ocupa a 52ª posição. Este será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional. O brasileiro, de 19 anos, entra na competição como o sexto cabeça de chave.

Em caso de vitória na estreia, João Fonseca enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o alemão Daniel Altmaier, número 46 do mundo, e um tenista vindo do qualifying. Um eventual avanço às quartas de final pode colocar o brasileiro frente a frente com Daniil Medvedev, atual 13º do ranking.

A chave ainda reserva, em uma possível semifinal, o tcheco Jiri Lehecka, 18º do mundo. Do outro lado da chave, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina aparece como favorito para chegar à decisão. O número 14 do ranking já foi derrotado duas vezes por João Fonseca, incluindo a final do ATP 500 da Basileia.