Ex-Botafogo, Thiago Almada foi vendido pelo Lyon ao Atlético de Madrid Divulgação / Atlético de Madrid
Ex-Botafogo, Almada tem futuro indefinido no Atlético de Madrid
Meia argentino está entre os cotados para ser envolvido em negociação ainda nesta temporada
Pouca utilização pesa na decisão do Atlético
Investimento elevado e concorrência
Fifa utilizará avatares criados por IA para ajudar em impedimentos na Copa
O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, ao participar da Consumer Electronic Show (CES)
Fluminense conversa com o Atlético-MG sobre Hulk
Tricolor não jogou a toalha pela contratação do atacante
Vasco recebe proposta de clube dos Emirados Árabes Unidos por Leandrinho
Lateral retornou de empréstimo no meio de 2025, mas teve pouco espaço no Cruz-Maltino
Ex-Fluminense, Evanilson celebra marca especial na Premier League
Atacante chegou aos 50 jogos no Campeonato Inglês
Empresário relembra como Botafogo superou o Atlético-MG por Igor Jesus
Atacante fez história no Glorioso
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clubes da Europa e da Arábia Saudita
Jogador é um dos pilares defensivos do time de Fernando Diniz
