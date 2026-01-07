Ex-Botafogo, Thiago Almada foi vendido pelo Lyon ao Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 07/01/2026 09:45



A passagem de Thiago Almada pelo futebol espanhol pode estar perto do fim. Com menos de uma temporada no Atlético de Madrid, o meia argentino ex -Botafogo é um um dos nomes avaliados internamente como negociável na janela de transferências de janeiro.

Pouca utilização pesa na decisão do Atlético



Segundo a rádio espanhola Cadena Ser, o baixo número de minutos em campo é visto como um sinal de que Almada segue fora dos planos. O jogador participou de 16 dos 26 jogos do Atlético na temporada, mas iniciou apenas seis deles como titular.



Investimento elevado e concorrência



Contratado por cerca de R$ 194 milhões, Almada enfrenta forte concorrência no setor ofensivo. Além disso, o Atlético entende a necessidade de negociar alguns jogadores para cumprir com exigências financeiras até o fim da temporada.



Possíveis destinos já aparecem para Almada, como clubes da Premier League que acompanham a situação do ex-jogador do Botafogo. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada.





