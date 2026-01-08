Pep Guardiola é técnico do City - Divulgação / Manchester City

Pep Guardiola é técnico do CityDivulgação / Manchester City

Publicado 08/01/2026 09:57



empate por 1 a 1 entre Manchester City e Brighton , na quarta-feira (8), no Etihad Stadium, terminou com um reconhecimento inesperado de Pep Guardiola. Após a partida válida pela 21ª rodada da Premier League, Pep Guardiola fez questão de agradecer Paulo Pezzolano, atual técnico do Internacional.

A referência surgiu por causa de Max Alleyne. O zagueiro de 20 anos estava no Watford e foi comandado por Pezzolano durante a curta passagem do técnico pelo clube inglês.



“Max chegou ontem, ou um dia antes, para treinar. Claro que ele já estava inserido no processo, treinava com a gente há dois ou três anos. Tenho que agradecer publicamente ao Watford, ao Pezzolano e ao Javi Garcia por eles terem ajudado muito no desenvolvimento dele como jogador”, afirmou Guardiola.



Guardiola ganha reforço caseiro



Emprestado pelo City, Alleyne havia disputado dez partidas antes de retornar ao elenco principal após as lesões de Rúben Dias e Gvardiol. Contra o Brighton, formou a dupla de zaga com Khusanov, de 21 anos.



“Ele tinha dificuldades defensivas, mas hoje ganhou todas as bolas por cima e por baixo, foi rápido nas transições. Com a bola no pé, é realmente excepcional. Infelizmente não conseguimos vencer na sua estreia na Premier League. Mas ele vai ter muitas no futuro”, completou o treinador do City.





