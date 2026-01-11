Dennis Schroder tentou agredir Luka Doncic durante o confronto entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers - Luke Hales / AFP

Publicado 11/01/2026 15:30

Rio - A NBA suspendeu o armador Dennis Schroder, do Sacramento Kings, por três jogos por causa de uma tentativa de agressão a Luka Doncic, do Los Angeles Lakers. O caso ocorreu em uma partida realizada há duas semanas, com vitória dos Lakers por 125 a 101.

Durante o jogo, Schroder e Doncic trocaram muitas provocações. Em um momento, o alemão se irritou quando o esloveno fez piada por ele não ter assinado um contrato de 84 milhões de dólares (cerca de R$ 450 milhões) com os Lakers, em 2021.

Na ocasião, Schroder vivia uma sequência de boas temporadas na carreira. O jogador, então, optou por virar agente livre para buscar um contrato maior, mas não conseguiu e teve de aceitar um acordo muito pior com o Boston Celtics. Desde então, passou por sete equipes.

Irritado com a provocação de Doncic, Schroder procurou o ala esloveno cerca de 40 minutos após o término da partida, em um corredor da arena, iniciou um confronto e tentou agredi-lo. Após investigar o caso, a NBA puniu o armador alemão com três jogos de suspensão, sem remuneração.

Com a suspensão, Schroder desfalcará o Sacramento Kings nos jogos em casa contra o Houston Rockets neste domingo (11), além do reencontro com os Lakers, nesta segunda-feira (12), e o duelo com o New York Knicks, na quarta-feira (14).