Nkunku celebra gol marcado pelo Milan sobre a FiorentinaAndreas Solaro / AFP
Milan empata com a Fiorentina, e Inter pode disparar na liderança do Italiano
Gol de Nkunku aos 90 minutos garantiu um ponto ao time de Massimiliano Allegri
Milan empata com a Fiorentina, e Inter pode disparar na liderança do Italiano
Gol de Nkunku aos 90 minutos garantiu um ponto ao time de Massimiliano Allegri
Martinelli marca três gols, Arsenal goleia Portsmouth e avança na Copa da Inglaterra
Atacante brasileiro é decisivo e participa dos quatro gols dos Gunners
CBF define horário de jogo entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei
Decisão será no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1º de fevereiro
Fluminense vence Sfera e termina fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento
William Gomes e Isack Gabriel marcaram os gols da vitória por 2 a 1
Fluminense tem interesse em atacante e pode dar 'chapéu' no Boca Juniors
Tricolor entrou na briga para contratar jogador do San Lorenzo
Botafogo terá nova reunião com MLS e busca acordo para encerrar transfer ban
Primeira proposta do Alvinegro foi recusada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.