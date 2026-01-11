Gabriel Martinelli comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Portsmouth, no Fratton ParkGlyn Kirk / AFP

Gabriel Martinelli foi o grande nome do Arsenal na classificação sobre o Portsmouth, na Copa da Inglaterra. O atacante brasileiro marcou três vezes e comandou a goleada por 4 a 1 neste domingo (11), no Fratton Park. Após o confronto, ele celebrou o hat-trick e valorizou o empenho do time para buscar a vaga na próxima fase. 
"Hoje, vivi um sonho. Marcar meu primeiro hat-trick na carreira profissional, com a camisa do Arsenal, e em uma competição tão importante como a Copa da Inglaterra, não é fácil. É fruto de muito trabalho e divido isso tudo com meus companheiros. Treinamos jogadas de bola parada diariamente, e hoje conseguimos ver mais uma vez o resultado desse trabalho", iniciou o jogador. 
"Esse grupo é merecedor de tudo o que estamos vivendo. Juntos, conseguimos garantir uma classificação contra uma equipe forte, na casa deles", completou.
Presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o camisa 11 destacou a importância da boa atuação pelos Gunners: "Sei que é ano de Copa do Mundo, e tenho objetivo de defender o meu país. Eu sei que cada partida é importante, tudo o que faço aqui pode refletir numa possível convocação. Busco dar o meu melhor diariamente para colher bons frutos".
O próximo compromisso do Arsenal será contra o Chelsea, quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. "Agora, vamos descansar e nos preparar. Sempre com responsabilidade e foco no nosso objetivo", disse Gabriel Martinelli. 