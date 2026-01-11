Gabriel Martinelli comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Portsmouth, no Fratton ParkGlyn Kirk / AFP
De olho na Copa, Martinelli celebra hat-trick pelo Arsenal: 'Um sonho'
Brasileiro comandou a classificação dos Gunners sobre o Portsmouth, na Copa da Inglaterra
Raphinha brilha, Barcelona bate o Real Madrid e é bicampeão da Supercopa da Espanha
Brasileiro balançou a rede duas vezes e comandou a vitória do time catalão por 3 a 2
Vasco anuncia contratação de Johan Rojas, primeiro reforço para 2026
Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra
Fluminense se despede de Manoel, que não teve o contrato renovado
Zagueiro tinha vínculo com o Tricolor até dezembro do ano passado
Internacional oficializa contratação de Paulinho Paula, ex-Vasco
Meio-campista estava livre no mercado após o fim do vínculo com o Cruz-Maltino, em dezembro
Em jogo de nove gols, Bayern atropela o Wolfsburg no Alemão
Time de Vincent Kompany venceu por 8 a 1 e segue isolado na ponta da tabela
