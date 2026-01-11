Paulinho Paula é o primeiro reforço do Internacional para esta temporada - Divulgação / SC Internacional

Paulinho Paula é o primeiro reforço do Internacional para esta temporadaDivulgação / SC Internacional

Publicado 11/01/2026 16:54

Porto Alegre - O Internacional oficializou neste domingo (11) a chegada de Paulinho Paula, ex- Vasco . O meio-campista assinou vínculo com o Colorado por duas temporadas, com cláusula automática de renovação a depender de metas a serem cumpridas. Ele estava livre no mercado após o término do contrato com o Cruz-Maltino, em dezembro do ano passado.



