Porto Alegre - O Internacional oficializou neste domingo (11) a chegada de Paulinho Paula, ex-Vasco. O meio-campista assinou vínculo com o Colorado por duas temporadas, com cláusula automática de renovação a depender de metas a serem cumpridas. Ele estava livre no mercado após o término do contrato com o Cruz-Maltino, em dezembro do ano passado.
Paulinho Paula estava no Gigante da Colina desde julho de 2023 e foi importante na luta contra o rebaixamento naquele ano. Ele balançou a rede na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2024, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou afastado dos gramados durante praticamente toda a temporada.
Já em 2025, o meio-campista perdeu espaço no Vasco: fez um gol e deu uma assistência em 27 jogos, apenas 11 entre os titulares. Agora, espera ganhar sequência no Internacional.
