Rio - O Fluminense
se retirou das tratativas para contratar Savarino, do Botafogo
. O Tricolor não conseguiu chegar a um acordo com o meia-atacante e desistiu da operação. As informações são do site 'ge'.
Leia mais: Fluminense se despede de Manoel, que não teve o contrato renovado
Assim, Wallace Davi também não reforçará o Glorioso. O jovem volante seria envolvido no negócio para selar a chegada do venezuelano. Além do jogador, o Alvinegro receberia uma compensação financeira.
No ano passado, Savarino viveu uma temporada abaixo do esperado no Botafogo
. Ao todo, fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos, sendo 42 como titular. Antes, em 2024, ele foi um dos protagonistas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.