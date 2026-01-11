Savarino tem contrato com o Botafogo até junho de 2028Vítor Silva / Botafogo

Rio - O Fluminense se retirou das tratativas para contratar Savarino, do Botafogo. O Tricolor não conseguiu chegar a um acordo com o meia-atacante e desistiu da operação. As informações são do site 'ge'.
Assim, Wallace Davi também não reforçará o Glorioso. O jovem volante seria envolvido no negócio para selar a chegada do venezuelano. Além do jogador, o Alvinegro receberia uma compensação financeira. 
No ano passado, Savarino viveu uma temporada abaixo do esperado no Botafogo. Ao todo, fez seis gols e deu sete assistências em 48 jogos, sendo 42 como titular. Antes, em 2024, ele foi um dos protagonistas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.