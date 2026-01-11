Reforço do Al-Hilal, Pablo Marí estava na Fiorentina, da ItáliaDivulgação / Al-Hilal

Mais artigos de O Dia
O Dia
Arábia Saudita - O Al-Hilal anunciou neste domingo (11) a contratação de Pablo Marí, ex-Flamengo. O zagueiro, que estava na Fiorentina, da Itália, assinou vínculo com os sauditas por seis meses, com possibilidade de estender por mais um ano.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, os árabes pagaram 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões) para contar com o espanhol.

Em 2019, Pablo Marí fez parte do histórico time do Flamengo. Ele esteve nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores naquele ano. Depois, foi negociado com o Arsenal.

Veja o anúncio do Al-Hilal