Reforço do Al-Hilal, Pablo Marí estava na Fiorentina, da ItáliaDivulgação / Al-Hilal
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, os árabes pagaram 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões) para contar com o espanhol.
Em 2019, Pablo Marí fez parte do histórico time do Flamengo. Ele esteve nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores naquele ano. Depois, foi negociado com o Arsenal.
