Endrick celebra primeiro gol marcado pelo LyonFrancois Lo Presti / AFP

Publicado 11/01/2026 19:11

Endrick precisou de 41 minutos para fazer o que sabe na França. O atacante brasileiro estreou com gol pelo Lyon, seu novo clube, que o contratou por empréstimo de seis meses, o tempo que o garoto tem para mostrar a Carlo Ancelotti que merece a oportunidade de jogar a Copa do Mundo.

O atacante foi titular diante do Lille, em duelo da segunda rodada da Copa da França, e não decepcionou os que foram vê-lo. Aos 41 minutos do primeiro tempo, estava bem posicionado para finalizar de canhota, no canto direito, e marcar o segundo gol do Lyon na partida.

Antes, aos quatro minutos, o camisa 9 já quase havia marcado em finalização potente defendida pelo goleiro Bodart e que ainda tocou na trave. Depois, finalizou mais duas vezes antes de marcar.

Endrick buscou no Lyon mais chance para mostrar seu futebol. Seu contrato prevê que ele jogue ao menos 25 partidas como titular.

Ele teve dificuldades de adaptação no Real Madrid e enfrentou a forte concorrência de ninguém menos que Kylian Mbappé. Em sua primeira temporada, o atacante teve mais oportunidades, quando ainda era comandado por Ancelotti, hoje na seleção. Com Xabi Alonso, perdeu espaço e oportunidades. Por isso, se mudou para a França.