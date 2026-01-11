Jogadores do Bayern comemoram gol marcado sobre o Wolfsburg - Alexandra Beier / AFP

Publicado 11/01/2026 16:20

Com um segundo tempo avassalador, o líder disparado do Alemão, o Bayern de Munique, iniciou 2026 com a maior goleada do campeonato. O time do técnico Vincent Kompany teve dificuldade no primeiro tempo, mas venceu o Wolfsburg por 8 a 1 neste domingo na Allianz Arena pela 16ª rodada da competição. O Bayern tem 44 pontos, 11 a mais do que o Borussia Dortmund. O Wolfsburg permanece com 15 pontos, na 14ª posição.

O Bayern iniciou o jogo com muita intensidade e aos 5 minutos já tinha vantagem no placar. Após avanço de Luis Diaz pela esquerda, o defensor Fischer, pressionado por Olise, tentou cortar o cruzamento, mas acabou jogando para o próprio gol.

Apesar de ser bastante pressionado pelo time da casa, o Wolfsburg procurava exercer uma marcação em um bloco mais alto e quando tinha bola tentava construir jogadas para agredir o adversário. Aos 13 minutos, ao recuperar uma bola na intermediária, os visitantes chegaram ao empate. Majer dominou pela faixa central e acionou Pejcinovic pela esquerda. O atacante tocou no canto esquerdo de Neuer, que voltou ao gol do Bayern após se recuperar de lesão.

O Bayern pressionava a saída de bola do adversário e rondava o gol de Grabara, mas tinha dificuldade para finalizar. Quando conseguiu acertar o alvo, marcou o segundo gol. Aos 30 minutos, Olise fez um cruzamento da direita na cabeça de Diaz, que só tocou para o gol.

Após um primeiro tempo bastante equilibrado, o time bávaro encontrou muito mais facilidade para impor seu jogo e construir a goleada histórica na segunda etapa. Em jogada individual, Olise marcou o terceiro do Bayern aos 5 minutos. Ele dominou junto à linha lateral pela direita, cortou para o meio e na altura da meia lua da área tocou de esquerda no canto direito de Grabara.

O meia francês participou efetivamente do quarto gol três minutos depois. Após um belo lançamento de Kane, Olise, novamente pela direita, passou pela marcação rival e cruzou para área. Na tentativa de evitar a finalização de Diaz, Jenz tocou para as redes. Foi o segundo gol contra do Wolfsburg.

Apesar de participação importante na partida, abrindo espaços e articulando as jogadas do Bayern, o artilheiro do Alemão, Harry Kane, não tinha até então aparecido como autor de gol ou de assistência. Aos 23, o Bayern aproveitou um momento de distração do Wolfsburg. O líder do campeonato cobrou falta em seu campo de defesa e acionou Kane em profundidade. O inglês tocou para a esquerda, onde Guerreiro quase dentro da pequena área marcou com facilidade.

Um minuto depois, Kane deixou sua marca com um golaço. Ele dominou pela esquerda e, de pé direito, chutou alto. A bola bateu no travessão e na trave esquerda do goleiro Grabara antes de entrar. Foi o 20º gol de Kane no Alemão. Ele é seguido por Olise e Luis Diaz, com 9, na lista de artilheiros.

O gol que deixou Olise na vice-liderança da artilharia do campeonato, com uma assistência a mais do que Diaz (9 a 8), saiu aos 31. Dentro da área, ele recebeu Diaz pela esquerda e chutou rasteiro para fazer 7 a 1. Goretzka, que entrou no segundo tempo, fechou a goleada aos 43.

Na próxima rodada do Alemão, o Bayern enfrenta o Colônia, na quarta-feira, como visitante. O Wolfsburg tenta se reabilitar ao receber o St. Pauli, que também briga contra o rebaixamento, também na quarta-feira.