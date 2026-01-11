Casemiro lamenta derrota do Manchester United para o Brighton, no Old Trafford - Peter Powell / AFP

Casemiro lamenta derrota do Manchester United para o Brighton, no Old TraffordPeter Powell / AFP

Publicado 11/01/2026 15:58

Segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, com 13 taças, o Manchester United voltou a decepcionar em campo e foi eliminado ainda na terceira fase da competição mais antiga do mundo. A equipe dos brasileiros Matheus Cunha e Casemiro perdeu por 2 a 1 para o Brighton, neste domingo, no estádio Old Trafford, e deu adeus ao torneio.

A queda ocorre uma semana após a demissão do técnico português Ruben Amorim, que deixou a equipe após 14 meses conturbados à frente do clube de Manchester. Darren Fletcher, treinador do sub-18, assumiu interinamente o comando, acumulando até aqui um empate com o ameaçado Burnley e a derrota que culminou na queda deste domingo.

Com Matheus Cunha titular, o United começou a partida pressionando os visitantes, mas foi castigado logo aos 12 minutos, na primeira investida do Brighton no ataque. Após cabeceada de Rutter, Lisandro Martínez afastou em cima da linha e Gruda ficou com a sobra para estufar a rede do goleiro Lammens.

O gol deixou os donos da casa desorientados em campo. Mesmo com a posse de bola, a equipe vermelha não conseguia se aproximar da área adversária, já que o time azul e branco mostrava boa organização defensiva. As raras finalizações de longa distância saíram pela linha de fundo.

O Manchester United voltou melhor do intervalo e passou a ameaçar a meta de Steele com mais perigo. Quando os anfitriões pareciam próximos do empate, o experiente Welbeck recebeu o passe de Gruda na área e soltou uma pancada no ângulo de Lammens para ampliar a vantagem dos visitantes.

O Manchester só melhorou na reta final da partida, após a entrada de Casemiro no lugar de Ugarte no meio de campo. Aos 40, Sesko aproveitou a cobrança de escanteio de Bruno Fernandes e desviou de cabeça para o gol. Apesar da pressão dos anfitriões nos minutos finais e nos acréscimos, o Brighton, 11º colocado da Premier League, conseguiu se segurar e avançar na competição.