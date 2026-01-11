Em 2023, Diego Abreu passou pelas categorias de base do BotafogoArthur Barreto / Botafogo
Loco Abreu será treinador do filho Diego no Tijuana, do México
Jovem atacante estava no Defensor Sporting, do Uruguai
Loco Abreu será treinador do filho Diego no Tijuana, do México
Jovem atacante estava no Defensor Sporting, do Uruguai
Fluminense desiste da contratação de Savarino, que segue no Botafogo
Tricolor não conseguiu chegar a um acordo com o meia-atacante venezuelano
Bruno Pivetti lamenta chances perdidas pelo Flamengo e critica a arbitragem
Técnico ficou na bronca por pênalti não marcado no empate com a Portuguesa, na estreia no Carioca
Al-Hilal anuncia contratação de Pablo Marí, ex-Flamengo
Zagueiro reforçará o clube saudita por seis meses, com possibilidade de extensão
Iago analisa atuação do Flamengo e celebra gol no fim: 'Sensação é a melhor possível'
Zagueiro marcou nos últimos minutos e evitou a derrota para a Portuguesa, na estreia no Carioca
Com os garotos, Flamengo marca no fim e empata com a Portuguesa na estreia no Carioca
Iago balançou a rede aos 49 minutos do segundo tempo para deixar tudo igual no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.