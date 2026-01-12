O Liverpool goleou o Barnsley - Peter Powell / AFP

Publicado 12/01/2026 18:54

O torcedor do Liverpool voltou a celebrar uma vitória nesta segunda-feira após lamentar três empates seguidos na Premier League ao longo de 2026. Diante do modesto Barnsley, da terceira divisão, a equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield. O rival da fase de 32 avos será o Brighton, algoz do Manchester United no domingo

Ainda bastante desfalcado, sobretudo no setor ofensivo, o Liverpool contou com pinturas de Szoboszlai, Frimpong e Wirtz, além de gol de Gakpo no último lance, para confirmar a boa estreia e seu avanço na competição que largou com 124 times e terá 32 na quarta fase - os grandes estrearam somente nesta etapa.

Azarão no confronto e sem nada a perder, o Barnsley, atualmente na terceira divisão inglesa, iniciou a partida de maneira ousada e com somente 30 segundos, assustou com bola na trave. Criado na base do Liverpool, Adam Phillips era um inimigo íntimo após 10 anos de casa.

O atrevido rival chegou outras duas vezes com perigo na meta defendida por Mamardashvili - o brasileiro Alisson foi poupado e ficou na reserva - antes de o Liverpool dar as caras e mostrar seu favoritismo.

Empurrado pela torcida em busca de taça que não conquista desde 2022, o Liverpool precisou de somente um ataque para se colocar em vantagem no marcador. Em com uma pintura de Szoboszlai, que sequer comemorou. O meia húngaro ajeitou para a direita e mandou uma bomba, indefensável, com somente oito minutos.

Sair na frente do placar cedo foi fundamental para o Liverpool acabar com a tática dos visitantes de marcar com duas linhas bem recuadas e explorar os contragolpes. A partida se transformou em treino de luxo para o desfalcado time de Arne Slot, que começou a criar em demasia.

Mas os desfalques ofensivos do goleador Isak, do astro Mohamed Salah, além de Ekitike na reserva (voltando de lesão), atrapalhavam. O Liverpool trabalhava bem a bola, mas não finalizava. Quando o fez, ampliou em lance individual e mais um belo gol, desta vez de Frimpong.

A vantagem era tranquila e parecia irreversível até o público presenciar uma lambança de Szoboszlai. O meia correu para recuperar uma bola atrás e caminhou com ela dentro da área. Ao tentar dar de calcanhar ao goleiro, porém, errou e viu Phillips anotar para os visitantes antes do intervalo.

Disposto a não passar aperto na fase final após entregar o gol ao oponente, o Liverpool voltou com muitas peças no campo de ataque para decidir a classificação logo. Van Dijk parou no travessão e ainda viu sua cabeçada passar muito perto do gol.

Aos 15 minutos, após ver o Barnsley reclamar muito de um pênalti, Slot colocou três peças importantes que descansavam para aumentar o poderio ofensivo: Konaté, Wirtz e o recuperado Ekitike.

Mesmo com seus dez jogadores de linha posicionados após o meio-campo, o Liverpool não conseguia romper a parede defensiva. Wirtz, livre, mandou a boa chance para o alto. Se envergonhou do erro.

A redenção veio já na reta final ao receber de letra de Ekitike e mandar colocado. O alemão agradeceu pelo passe do atacante e ainda teve tempo para servir Gakpo para fechar o primeiro triunfo do time no ano com goleada.

Além de Liverpool x Brighton, a quarta fase da Copa da Inglaterra terá entre os principais compromissos Arsenal x Wigan, Manchester City contra o vencedor de Salford City x Swindon Town, Aston Villa x Newcastle e Hull City x Chelsea.

