Musa do OnlyFans critica planejamento de clube para 2026: 'Esqueceu que está na Libertadores'
Daniella Chavez tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram
Auxiliares de Anselmi se apresentam à torcida do Botafogo
Pablo De Muner e Luis Piedrahita chegaram ao Glorioso com o treinador argentino
Ex-Fluminense, Kauã Elias aborda Flamengo e revela sonho de atuar em clube
Atacante, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
Clube da Série A anuncia contratação de Lucas Oliveira, ex-Vasco
Zagueiro chega sem custos após rescindir com o Cruz-Maltino
Gerson exalta 'gigante' Cruzeiro e se vê mais perto da Copa do Mundo: 'Meu sonho'
Jogador, de 29 anos, teve passagem apagada pelo Zenit
Manchester United anuncia Michael Carrick como técnico interino até o fim da temporada
Ex-jogador foi o escolhido para substituir Rúben Amorim, demitido nos últimos dias
