Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2026 18:50

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, está irritada com o planejamento do O’Higigns para a temporada de 2026. A beldade afirmou que o clube, que se classificou para disputar a Libertadores, precisa fortalecer o elenco para ter chances de conseguir desempenhar um bom papel.

"O'Higgins precisa de 5 reforços e só chegou um goleiro. Não quero parecer pessimista, mas a perspectiva para enfrentar todos os campeonatos é sombria... nenhuma esperança! Parece que esqueceu que está na Libertadores", disse em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavezofficial) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.