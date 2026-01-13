Lucas Oliveira é apresentado como reforço do Mirassol Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - O Mirassol anunciou nesta terça-feira (13) a contratação de Lucas Oliveira, que integrou o elenco do Vasco em 2025. O zagueiro de 29 anos chega ao clube paulista sem custos, após rescindir contrato com o Cruz-Maltino.
Leia mais: Vasco exerce opção de compra de Lukas Zuccarello, destaque da base

O atleta é mais um dos reforços do Leão Caipira para a temporada. Ao todo, o clube já confirmou dez contratações para 2026. Entre os nomes anunciados, está o do volante Yuri Lara, que também teve passagem pelo Gigante da Colina.

A estreia do defensor pode acontecer já nas primeiras rodadas do Paulistão. Na temporada, além do Estadual, o Mirassol disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.
Confira: Vasco sinaliza com proposta de R$ 31 milhões por ex-atacante do Fluminense

Lucas Oliveira estava no Vasco desde o início de 2025, mas teve poucas oportunidades sob o comando de Fernando Diniz: atuou em 15 partidas, sendo sete como titular, e fez um gol.