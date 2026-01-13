Rio - A Globo anunciou, nesta terça-feira (13), o retorno da jornalista Mariana Becker, que ocupará uma nova função na cobertura da Fórmula 1. Em 2026, ela vai ser comentarista in loco de todas as 15 etapas que serão exibidas na TV Globo e de outras seis no SporTV.
"Essa função vai ser nova para quem está vendo, mas, principalmente, para mim. É algo que eu nunca fiz, mas vai ser um tipo de comentarista diferente. Fiz questão de estar in loco, perto da notícia, dos pilotos, de onde as coisas acontecem, para que o meu olhar continue sendo aquele com a notícia muito pura", disse Mariana, ao Grupo Globo.
"De quem está lá e é capaz de transmitir e dar o contexto da informação. Serei aquela Mariana Becker de sempre, correndo de um lado para o outro, porque para mim é essencial eu continuar tendo contato com todos que fazem parte desse mundo da Fórmula 1", completou.
Esta será a segunda passagem pela Globo. A primeira começou em 1995, e Mariana permaneceu na casa por cerca de 25 anos. O vínculo se encerrou em 2020 e não foi renovado, já que a emissora não seguiria com os direitos de transmissão da Fórmula 1.
Em 2021, ela acertou com a Band, que transmitiu a F-1 até 2025. A partir deste ano, a principal categoria do automobilismo mundial retornou à Globo.
"Estou de volta para a casa em que aprendi a fazer jornalismo de televisão, onde eu comecei a minha carreira. Então, vai ser interessante rever velhos amigos e conhecer como tudo está sendo feito agora. O mundo dá voltas, e novas páginas se abrem para escrevermos e reescrevermos a nossa história. O importante é nós buscarmos a felicidade, tentarmos nos realizar. Estou muito contente, curiosa e ansiosa para ver como vai ser este novo ano", afirmou Mariana.
