Xabi Alonso em participação em treino do RealAFP
Xabi Alonso se despede do Real Madrid e admite decepção: 'Não saiu como gostaríamos'
Treinador, de 44 anos, comandou equipe por apenas sete meses
Vasco anuncia a contratação de zagueiro Alan Saldivia
Uruguaio, de 23 anos, assinou até o fim de 2028
Sem acordo por Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque
Tricolor prioriza ataque em janela de transferências, mas ainda não encontrou solução para os problemas
Chimaev segue mirando luta de grappling com Poatan pelo UFC e crava: 'Finalizo rápido'
Khamzat Chimaev vem provocando Alex Poatan com o intuito de enfrentar o brasileiro, atual dono do título meio-pesado do UFC
Leandrinho pede para sair do Vasco e aguarda novas propostas
Fernando Diniz tentou conversar com o jogador, mas não conseguiu demover ideia
Anselmi promove testes no Botafogo e aposta em formação com três zagueiros
Treinador argentino não teve sucesso com esquema no Porto
