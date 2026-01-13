Xabi Alonso em participação em treino do Real - AFP

Xabi Alonso em participação em treino do RealAFP

Publicado 13/01/2026 10:43 | Atualizado 13/01/2026 10:49

Rio - Por meio das redes sociais, Xabi Alonso, de 44 anos, se despediu do Real Madrid, depois de uma passagem decepcionante de apenas sete meses no comando do clube. O espanhol admitiu que não conseguiu ter no comando dos Merengues o desempenho esperado.

"Este capítulo profissional chegou ao fim, e não saiu como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor", disse.

No total, Xabi Alonso comandou a equipe em 34 partidas, com 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Ele não conquistou nenhum título, sendo eliminado na semifinal do Mundial de Clubes para o PSG e também derrotado na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, partida que selou sua demissão.

Logo após demitir Xabi Alonso, o Real Madrid anunciou seu novo comandante: Álvaro Arbeloa, ex-lateral que estava no comando do Real Madrid Castilla. Aos 42 anos, o treinador trabalha na base do clube desde 2020, com passagens vitoriosa por equipes infantis e juvenis.