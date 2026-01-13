Marcos Paulo é o novo reforço do JuventudeFoto: Instagram/Juventude

Caxias do Sul - O Juventude anunciou, nesta terça-feira (13), a contratação de Marcos Paulo, que teve passagem pelo Fluminense. O atacante de 24 anos chega ao clube gaúcho sem custos, após ficar livre no mercado, e assinou contrato até o fim de 2026.
O atacante poderá fazer sua estreia já nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Pelo Juventude, disputará o Estadual, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Revelado pelo Fluminense, em 2018, o jogador atuou pelo Tricolor até 2021, quando foi para o Atlético de Madrid. Pelo time carioca, somou 14 gols e 11 assistências em 77 partidas.
No Atlético de Madrid, o atacante não chegou a estrear. Sem oportunidades no clube espanhol, passou por empréstimos por Mirandés (ESP), São Paulo e RWDM Brussels (BEL), até ser contratado pelo Boavista.

Após disputar o Campeonato Carioca pelo Verdão de Saquarema, Marcos Paulo se transferiu para o Operário-PR, onde atuou na Série B. Na última temporada, disputou 13 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.