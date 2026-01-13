Sem Hulk, o Fluminense precisará correr atrás de outro alvo para suprir a carência no setor ofensivo - Pedro Souza / Atlético

Publicado 13/01/2026 22:35

Belo Horizonte - O Atlético-MG apresentou um projeto "único" para Hulk, de acordo com o CEO Pedro Daniel, em entrevista à Itatiaia, nesta terça-feira (13). O futuro do atacante, que foi alvo do Fluminense na janela de transferências, tem sido um dos principais assuntos no mercado da bola.

"O fato é assim: o caso do Hulk estamos tratando numa dimensão bem mais ampla do que a dimensão esportiva. Nós falamos isso desde o início. Dentro de tudo aquilo que vazou, algumas coisas verdade e outras nem tanto, o fato é que nós apresentamos um projeto único para o Hulk. Eu imagino que nenhum atleta tenha recebido no futebol brasileiro até hoje. Mesmo que ele ainda tenha um contrato de um ano, ele tem mais um ano de contrato com o clube", disse o CEO do Galo.

"De fato, chegou uma proposta do Fluminense. Nós conversamos, naquele jantar que, não me pergunte como, mas vazou. Eu estava presente. Apresentamos o que nós pensamos para ele. Mas, ao mesmo tempo, a discussão foi em cima do segundo ano de contrato. E nós oferecemos mais um ano de contrato", completou.

O CEO também ressaltou que o Atlético-MG quer jogadores que tenham a vontade de ficar no clube. Pedro Daniel também ressaltou que o Galo não foi ao mercado negociar o atacante e que ele não lhe pediu para sair.

"Nós queremos atletas com vontade que tenham a vontade que ficar, que sintam o privilégio de fazer parte do Galo. Queremos atletas com esse perfil, como o Hulk foi nos últimos anos. O Hulk é um grande ídolo e é exatamente por isso que estamos tratando ele dessa maneira mais institucional e não apenas esportiva. Em nenhum momento, a diretoria do Atlético, seus acionistas, Paulo Bracks, eu... Em nenhum momento nós fomos ao mercado para negociar o Hulk.

"Nunca, em nenhum momento. Não é o objetivo do Galo. O Hulk tem mais um ano de contrato. Você imagina se tivéssemos que discutir com todos os atletas que têm mais um ano de contrato para mais tempo o caso que seria. Então, não. Nós nunca discutimos a venda ou a saída do Hulk no mercado. Ao mesmo tempo, o Hulk nunca se manifestou, pelo menos comigo ou com o grupo que está atuando nessa frente com o Galo, de que ele quer sair. Ele não pediu, em nenhum momento, a saída".

Pedro Daniel também contou que o Atlético-MG pediu para Hulk se aposentar no clube quando decidir que é a hora de pendurar as chuteiras.

"Hulk sempre foi um exemplo aqui no Atlético. Sempre. Se você conversar com qualquer um dentro do CT, ele é um exemplo. É um cara que chega sempre cedo, vai embora tarde, trabalha, puxa todo o grupo. Não é à toa que ele é o Hulk. Toda essa história que ele tem, não só no Atlético, pela carreira inteira. Não é coincidência. Atleta extremamente profissional".

"Exatamente por isso nós apresentamos um projeto para ele. Pedimos para que ele encerrasse a carreira, no momento que ele achasse que seria, dentro do Atlético. Esse é o grande objetivo da diretoria. Aliás, sempre foi o grande objetivo da diretoria. E é exatamente por isso que oferecemos mais um ano de contrato".