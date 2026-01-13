Gerson ao lado do seu pai, Marcão - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gerson ao lado do seu pai, MarcãoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 13/01/2026 17:50

Rio - Reforço do Cruzeiro para a temporada de 2026, o meia Gerson, de 28 anos, exaltou a oportunidade de voltar ao futebol brasileiro em sua apresentação pelo novo clube. Ele teve uma rápida passagem pelo Zenit, da Rússia, depois de ser vendido pelo Flamengo no meio da temporada passada.

"O projeto do Cruzeiro foi irrecusável. Estamos falando de um clube gigante, não é qualquer clube. Quando meu pai me falou da possibilidade de vir para o Cruzeiro, eu falei: ‘vai pra cima! Se fechar, eu vou ficar muito feliz", disse.

Antes de se transferir para o Zenit, Gerson estava recebendo oportunidades na seleção brasileira, porém, sem atuar na Rússia, o jogador não vem sendo chamado por Ancelotti. Na opinião do meia, o retorno ao futebol do país o aproxima da Copa do Mundo.

"Quando cheguei nas férias, o pensamento era voltar para a Rússia. Me falou sobre a possibilidade do Cruzeiro, e eu falei com ele: ‘Vai para cima, se conseguir fechar vou ficar muito feliz’. E aqui estou, muito feliz. O importante é estar em campo ajudando, eu sonho em estar na Copa do Mundo, e o projeto do Cruzeiro me deixa mais próximo disso. Tenho que fazer meu trabalho em campo", contou.

A Raposa será o terceiro clube de Gerson no Brasil. Revelado pelo Fluminense, ele passou por Roma e Fiorentina, antes de ser contratado pelo Flamengo. Depois defendeu o Olympique de Marselha, voltou ao clube da Gávea, e posteriormente voltou a ser negociado pelo Rubro-Negro com o Zenit.